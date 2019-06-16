بالفيديو.. لحظات مرعبة لسائق يغط في النوم أثناء القيادة على طريق سريع
وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لسائق سيارة تسلا يغط في النوم أثناء سيرها في ساعة الذروة على احدى الطرق السريعة في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا .
وتسبب قائد المركبة التي تحتوي على سائق آلي في حالة ذعر لدى السيارات المجاورة والتي حاولت إيقاظه بشتى الطرق لا انها كانت محاولات فاشلة .
وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي السائق مائل الرأس ويقود نحو النافذه الجانبية بينما تسير السبارة بسرعة ثابته .
ووجه المتابعون سؤال حول مصور الفيديو وإن كان حاول إيقاظه بدلاً من التصوير ، ليرد بأنه حاول مراراً لكنه كان يعاود النوم مرة اخرى .
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