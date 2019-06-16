بالفيديو.. لحظات مرعبة لسائق يغط في النوم أثناء القيادة على طريق سريع

كاليفورنيا(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة لسائق سيارة تسلا يغط في النوم أثناء سيرها في ساعة الذروة على احدى الطرق السريعة في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا .

وتسبب قائد المركبة التي تحتوي على سائق آلي في حالة ذعر لدى السيارات المجاورة والتي حاولت إيقاظه بشتى الطرق لا انها كانت محاولات فاشلة .

وأظهر الفيديو الذي تداوله النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي السائق مائل الرأس ويقود نحو النافذه الجانبية بينما تسير السبارة بسرعة ثابته .

ووجه المتابعون سؤال حول مصور الفيديو وإن كان حاول إيقاظه بدلاً من التصوير ، ليرد بأنه حاول مراراً لكنه كان يعاود النوم مرة اخرى .