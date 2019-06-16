إلزام البنوك ببرنامج قوائم قبل تقديم التسهيلات الائتمانية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، اليوم الأحد، عن إلزام البنوك والمصارف العاملة في المملكة وشركات المعلومات الائتمانية باستخدام برنامج ” قوائم ” كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية.

وأصدرت المؤسسة تعميمًا في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة على الاستفادة من برنامج ” قوائم ” والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة والمتوافرة في هذا البرنامج.

ويهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.