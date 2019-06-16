صورة نادرة لأحد الأساتذة الأمريكين برفقة زوجته أمام محكمة الظهران

نايف السالم(صدى):

وثقت ” صورة ” نادرة التُقطت في ستينيات القرن الماضي، لحظة وقوف أحد الأساتذة الأمريكيين البروفيسور هيرمان بيرزونسكي مع زوجته وأسرتها أمام محكمة الظهران الشرعية؛ وذلك عقب توثيقهما عقد زواجهما بالمحكمة.

وأبرزت ” الصورة ” الزوج الذي يعمل حينها بجامعة البترول والمعادن، وزوجته الإنجليزية ووالداها وشقيقتها، إلى جانب قاضي المحكمة الشيخ عثمان الحقيل و3 من المواطنين الذين شهدوا على عقد الزواج.

وعن قصة زواجه، قال ” بيرزونسكي ” أنه تعرف على ابنة أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتقدم لها وتمت الموافقة على طلبه.

حيث أشار إلى أنهم ذهبا إلى المحكمة في الظهران وأخبرا القاضي برغبتهما في توثيق زواجهما في المملكة، فوافق وحدد لهما موعداً في الأسبوع التالي.

وفيما يتعلق باتمام توثيق زواجهما، فإنهم حضروا جميعاً في الموعد المحدد ومعهما شاهدان أحدهما من الجامعة والآخر من القنصلية.

حيث سأله القاضي في ذلك الوقت ” ماذا سيقدم مهراً لزوجته؟ ” ، فقدم له عملة ذهبية تناولها القاضي وسلمها لزوجته ثم شرع في كتابة العقد، والذي يعد أول عقد زواج لأجنبي في المنطقة الشرقية.

يذكر أن ” بيرزونسكي ” عاش في المملكة عشرات السنوات منذ أن وصلها في عام 1966، حيث أبدى إعجابه بطبيعة وجغرافية المنطقة، كما أصبح من هواة الصيد والرحلات البرية، وقد أنجب كل أبنائه في المنطقة الشرقية.