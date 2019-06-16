سفير المملكة باليونان يكشف سر تعرض مواطنين للسرقة في أثينا بشكل متكرر

أثينا(صدى):

أوضح سفير المملكة باليونان عصام بيت المال اسباب استهداف السياح السعوديين وتعرضهم للسرقة في العاصمة اليونانية أثينا .

وقال في تصريحاته له ان حالات السرقة في أثينا منتشرة بشكل عام ، ولكن يعتبر مظهر السائحات السعوديات المميز وإرتدائهن للإكسسوارات والساعات عامل جذب للصوص مشيراً إلى تسجيل 4 حالات سرقة لحقائب اليد منذعيد الفطر .

وقال السفارة نشرت تحذير الأسبوع الماضي خاصة ً في جزيرة ” ميكونوس ” والتي يهجم فيها اللصوص على المنازل لسرقتها أثناء غياب أصحابها لذا يُنصح بالنزول في الفنادق لأنها تعتبر أكثر اماناً .

وقال ان السفارة تصدر تذاكر مرور للسائحين السعوديين إذا تعرضت جوازاتهم للسرقة على الفور وتنجز معاملاتهم ، كما تقدم خدمات أخرى كتسديد قيمة الإيجارات وغيرها .

وتوقع سفير المملكة زيادة حجوزات السياح على الرغم من ذلك بعد تشغيل رحلات الخطوط الجوية السعودية من الرياض مباشرةً .