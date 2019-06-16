سيارة DBX الجديدة.. أكثر سيارات الكروس فخامة وأناقة ” فيديو “

لندن(صدى):

تستعد شركة ” أستون مارتن ” البريطانية، لإطلاق سيارة DBX الجديدة، التي ستصبح واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة وأناقة؛ حيث أن هيكلها الانسيابي والأنيق، والذي يعطيها طابعا رياضيا، ويعكس روح سيارات “أستون مارن” الفارهة بنفس الوقت.

وتحتوي السيارة على قمرة مريحة، المزودة بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وواجهة قيادة يتداخل فيها الجلد مع الكروم مع أحدث الأنظمة الإلكترونية، والشاشات التي تعمل باللمس.

وزودت السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام تعليق وفرملة رياضي، وعجلات رياضية بمقاس 20 إنش، ومحرك بعزم 500 حصان، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.