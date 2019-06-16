وظائف شاغرة للجنسين في جامعة جدة.. الشروط وطريقة التقديم!

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة جدة عن توافر وظائف مدرسي اللغة الإنجليزية (الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين)، لجميع فروع الجامعة من المواطنين والمواطنات للعام الجامعي 1441/1440هـ.

وأشارت إلى أن الوظيفة المطلوبة هي مدرس لغة “للجنسين”، مشترطة أن يكون حاصل على درجة الماجستير في التخصصات التالية: تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها TESOL و EFL، لغويات تطبيقية، مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

ولفتت إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون التخصص في درجة البكالوريوس (انتظام) بتقدير لا يقل عن (جيد)، ودرجة الآيلتس لا تقل عن (7) أو ما يعادلها من التوفل، معادلة الشهادة للحاصلين على مؤهل الماجستير من خارج المملكة، الأولوية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين ممن لا يشغلون وظائف حكومية، وأن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 35 سنة.

وأبانت أن التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/10/15هـ الموافق 2019/06/18م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م، من خلال الرابط التالي:

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