العميد مهران القباطي يكشف كذب قناة الجزيرة بزعم سيطرة الإمارات على اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف العميد اليمني مهران القباطي كذب الخبر الذي تبنته قناة الجزيرة القطرية وروجت له محاولة نسب تصريحات إليه بشأن دعم الإمارات لإنقلاب المجلس الإنتقالي الجنوبي باليمن على الحكومة الشرعية .

وقال ” القباطي ” في بيان له اليوم الأحد ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي منسوب إليه بشأن نشوب حرب متهمًا الأشقاء في التحالف العربي من دولة الإمارات الشقيقة، مفبرك ولا أساس له من الصحة .

وقال : ما نقل غير صحيح إطلاقًا وأن عدن العاصمة المؤقتة تنعم بأمنها وسلامتها وهناك جهات إعلامية من قنوات تسعى لتعكير الأجواء وإشعال فتيل الفتنة مستخدمين الفبركة ودبلجة الأصوات لتأجيج الأوضاع .

واكد ان ما حدث محض مؤامرة لتلك الفئة المأجورة لإشعال الفتنة وجر البلاد إلى حرب طاحنة خدمة للعدو الحوثي بعد تقهقره في الجبهات .

وقال : شرعية فخامة رئيس الجمهورية اليمنية والتحالف العربي في خندق واحد ضد مليشيات الحوثي ، لن نسمح لمروجي الفتنة بأن يمرروا فتنتهم علينا .

وكانت قناة الجزيرة القطرة قد روجت لتسجيل صوتي مفرك بأن المجلس الإنتقالي انهي ترتيباته للسيطرة على البنك المركزي والوزارات بدعم من الإمارات دون التحقق من اي معلومات ضمن عداوتها الصريحة للإمارات والمملكة .