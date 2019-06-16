ولي العهد عن رؤية 2030: انتقلنا من مرحلة التخطيط للتنفيذ

عادل الحربي(صدى):

صرح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، بأنه تم الانتقال من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وذلك بعد ٣ أعوام من إطلاق ” الرؤية ” .

واستشهد ولي العهد على ذلك بأمثلة من الواقع، حيث أشار لتطوير القطاع المالي، حيث انضمت السوق المالية بعد إطلاق ” الرؤية ” إلى ثلاثة مؤشرات عالمية هي ” مؤشرات فوتسي، ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، ومؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز ” .

كما أوضح الأمير محمد بن سلمان بحواره مع جريدة ” الشرق الأوسط ” ، أن المستثمرين ازداد عددهم في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40%، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2006، كما حققت المملكة مؤخرًا أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD.

وأوضح أن قطاع الاتصالات والمعلومات شهد تطورًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بشكل مباشر وغير مباشر، كما أصبحت المملكة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة 32%، وفي الوقت نفسه كذلك تحسنت سرعات الإنترنت أربعة أضعاف لتسريع التحول الرقمي، وتعد المملكة أيضًا أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت خدمات الجيل الخامس 5G عام 2018 في المنطقة الشرقية بشكل تجريبي، ولدينا إلى اليوم 1000 برج اتصال على مستوى المملكة تقدم هذه الخدمة الجديدة، والعمل جارٍ على التوسع فيها.

كما أشار ولي العهد لمجال الطاقة والصناعة؛ حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 22% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وتم إطلاق العديد من المدن الصناعية في مختلف المناطق بالمملكة.

حيث استشهد بالتنمية المتوازنة والشاملة لمختلف المدن والمناطق، ومنها ” سبارك وجازان ووعد الشمال ” التي أنجزت المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منها، التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة منتجة للأسمدة الفوسفاتية في العالم.