طفلة تدخل بحالة حرجة لنسيان أسرتها لها داخل المركبة بالمخواة

نايف السالم(صدى):

نسيت أسرة طفلتها التي تبلغ من العمر عامين ونصف داخل المركبة بـ ” المخواة ” مع إغلاق النوافذ لمدة 3 ساعات؛ وهو الأمر الذي تسبب في دخولها لمرحلة حرجة جدًّا.

وعن ذلك، كشف ماجد الشطي، متحدث ” صحة الباحة ” أن حالة الطفلة كامن حرجة جدًا، حيث كانت تُعاني من من اضطراب في الوعي وتخليط ذهني، مع ارتفاع درجة الحرارة وتَسارع في نبضات القلب والتنفس.

كما حدث لها صدمة جفاف ناجمة عن حالة شبيهة بضربة الشمس؛ جراء نسيانها من قِبَل أسرتها داخل السيارة المطفأة محكمة النوافذ والأبواب لمدة ثلاث ساعات.

وأوضح ” الشطي ” أن الكوادر الطبية بمستشفى المخواة العام تمكنت من إنقاذ حياة الطفلة، حيث تم إعطائها المحاليل الوريدية المغذية، وتزويدها بالأوكسجين، وتخفيض الحرارة، وتم إجراء فحوصات شاملة أظهرت جفاف زائد الصوديوم.

وبعد مرور ساعة من العناية الطبية المكثفة استعادت الطفلة وعيها، وتخلصت من حالة ضربة الشمس التي أصيبت بها، وتم نقلها إلى قسم تنويم الأطفال برفقة والدتها وحالتها الصحية مستقرة، ولا تزال الطفلة تخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى.