 فورد تحذر من كريمات تعقيم اليد: تتلف مقصورة السيارة 

واشنطن(صدى):

يلجأ الكثير من الناس لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس وتعقيم اليد بغرض محاربة الميكروبات الناتجة من التعرق وحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة، ولكن فورد أعلنت مؤخراً أنه أمر ضار بالنسبة لمقصورة سياراتنا.

وأوضحت صانعة السيارات الأمريكية أن المواد الكيميائية الموجودة في مثل هذه المنتجات يمكن أن تتفاعل مع بعض الأسطح داخل مقصورات السيارات، مما يجعلها تتلف بسرعة كبيرة، إلا في حالة وجود طبقة حماية ما على كسوة الداخلية أيضاً، وهو ما يعمل مهندسو فورد على حله من خلال تحسين مواد الحماية.

ومن جهته، قال كبير مهندسي المواد في فورد أوروبا، مارك مونتجومري، إن المستهلكين الذين يستخدمون منتجات مثل كريمات الوقاية من الشمس وطرد الحشرات، يلمسوا أسطح سياراتهم الداخلية مئات أو حتى آلاف المرات سنوياً، كما أن حتى أكثر هذه المنتجات أماناً تحتوي على مواد كيميائية تتفاعل بسهولة مع البلاستيك والزيوت الطبيعية الموجودة في جلود السيارات، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة.