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  3. شرطي يطلق النار على كلاب ضالة هاجمته

شرطي يطلق النار على كلاب ضالة هاجمته




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 22 ساعة

الموذي يقتل ,, لاشك ,,

.. لكن وين نباحيهم ومطبليهم وجعجعتهم حول حقوق الحيوان ……………!!؟

,, او على ناس وناس لا .. يدورون لهم اعذار من لا عذر ,,

[ عدد التعليقات: 5515 ] نشر منذ 18 ساعة

منظر مؤذي صراحة بس هم حاولوا انقاذ انفسهم

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