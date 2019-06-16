شرطي يطلق النار على كلاب ضالة هاجمته

الإثنين 17
يونيو
الموذي يقتل ,, لاشك ,,
.. لكن وين نباحيهم ومطبليهم وجعجعتهم حول حقوق الحيوان ……………!!؟
,, او على ناس وناس لا .. يدورون لهم اعذار من لا عذر ,,
منظر مؤذي صراحة بس هم حاولوا انقاذ انفسهم
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 22 ساعة
الموذي يقتل ,, لاشك ,,
.. لكن وين نباحيهم ومطبليهم وجعجعتهم حول حقوق الحيوان ……………!!؟
,, او على ناس وناس لا .. يدورون لهم اعذار من لا عذر ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5515 ] نشر منذ 18 ساعة
منظر مؤذي صراحة بس هم حاولوا انقاذ انفسهم