” سواريز ” يفاجئ الجميع ويظهر بشكل مختلف خلال تدريباته

طلال الغامدي(صدى):

أثار نجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز الجدل بعد ظهوره بشكل مختلف خلال تدريبات المنتخب قبل مباراة الإكواردور التي ستقام صباح غداً الإثنين .

ولفت سواريز الإنتباه بوزنه المنخفض بطريقة غير مسبوقة وحلاقته لذقنه ما أثار إعجاب الكثيرين به وعلى رأسهم زملاءه الذين كانوا يسخرون منه ويلقبونه بـ “اللاعب السمين ” وفقاً لصحيفة آس الأسبانية .

وكان منتخب أوروغواي قد استدعى سواريز عقب إجراءه جراحة في ركبته اليمنى للمشاركة في مبارياته بعد النجاح الساحق الذي حققه مع فريق برشلونه إذ احرز 25 هدف خلال 49 مباراه .