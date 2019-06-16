وظيفة شاغرة بمجلس الضمان الصحي في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ضابط الأمن السيبراني، لحملة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادله بحد أدنى.

واشترط المجلس، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على البكالوريوس كحد أدنى في تخصص (علوم الحاسب الآلي) أو ما يعادله، خبرة عملية في التخصص لا تقل عن (12) سنة منها (4) سنوات في وظيفة قيادية.

وأكد على أن يكون حاصلا على أحد الشهادات المهنية المتخصصة؛ بينما المهارات المطلوبة: إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، مهارات في التخطيط واتخاذ القرار، والقدرة على التحليل وحل المشاكل.

وأشار إلى أنه يبدأ التقديم اعتباراً من اليوم الأحد 1440/10/13هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]