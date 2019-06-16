بالفيديو.. مدير مستشفى ببريدة يحتضن والد طفل ليهدئه بعد نوبة غضب

نايف السالم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو طريقة تعامل موسى بن محمد الهزازي، مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة؛ مع والد طفل منوّم بالمستشفى تقدّم له بشكوى في أحد الأقسام.

حيث أظهر المقطع حسن تعامل ” الهزازي ” مع والد الطفل، حيث قام باحتضان والد الطفل بعد نوبة غضب، قائلآ له: ” أبشر.. من عيوني ” .

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا التصرف، حيث أشاروا لحسن التصرف الإداري الذي قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.