ريال مدريد يبدأ بـ ” التخلي عن نجومه “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة آس الأسبانية ان نادي ريال مدريد سيدأ ” مرحلة التصفية ” والتخلي عن عدد من اللاعبين بهدف انعاش خزانة النادي الملكي وضم لاعبين جدد .

واكدت الصحيفة انه سيتم تسريح 12 لاعب دفعة واحدة من اجل الحصول على 250 مليون يورو .

كما كشفت الصحيفة انه سيتم تسريح الويلزي ” غاريث بيل ” في المقام الأول نظراً لتهافت أندية انجليزية عليه ، إذيطمع ريال مدريد في بيعه بمقابل 80 مليون يورو .

كما سيتم ترحيل الكولومبي خاميس رودريجيز مقابل 45 مليون يورو ، والكراواتي ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورينتي و كيلور نافاس و داني سيبايوس .

كما توقعت ايضاً رحيل ايسكو وماركو اسينسيو حال حصولها على عروض قوية من اندية اخرى .

وكان ريال مدريد قد نجح في التعاقد مع 4 نجوم في بداية الميركاتو الصيفي وهم إيدين هازرد ، وإيدير ميليتاو ، ولوكا يوفيتش والفرنسي ميندي