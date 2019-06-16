تمارين يمكنك ممارستها خلال قيامك بأعمال المنزل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تسعى بعض النساء للذهاب إلى ” الجيم ” من أجل ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقاتها، إلا أن بعضهم لا يجدون الوقت الكافي لذلك؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض معكم أبرز التمارين التي يمكن ممارساتها خلال القيام بأعمال المنزل دون الذهاب إلى ” الجيم ” .

– تمرين ” wall sit ”

يمكنك أن تقومي بتمرين مفيد وبسيط فى نفس الوقت حتي تبرد القهوة الخاصة بكِ.

قومى بسند ظهرك ورقبتك ورأسك على الحائط بحيث تكون قدميك على مسافة 30 سم بعيد عن جسمك ثم قومى بثنى ركبتك وقومى بنزول بجسمك ناحية الأرض إلى أن تشعر أن عضلات الفخذين بدأت تشتد واثبتى على تلك الوضعية لمدة 15 ثانية.

كررى هذا التمرين لحوالى دقيقة، والهدف من التمرين تقوية وشد عضلات الفخذين.

– تمرين ” squats ”

يمكن عمل تمرين ” squats ” عند كل مرة تقومي بإخراج الأطباق من الغسالة، وذلك بالقيام بحركة جلوسك على المقعد بالضبط وقومى بالنزول بجسمك وكأنك سوف تجلسين ثم قومى بأخذ الطبق من الغسالة وارفعى نفسك وأنت على وضعية الجلوس.

ومن الضرورى أن تلاحظ أن تكون ركبتك على نفس مستوى أصابع القدمين ولا تكون مائلة عنها، والهدف من التمرين تقوية الجزء السفلى من الجسم.

– تمرين ” back claps ”

قومى بالوقوف فى منتصف المطبخ واجعلى ذراعيك مستقيمين، ثم قومى بلفهم فى اتجاه ظهرك من الخلف، وقومى بالتصفيق ستلاحظى أن يديك لا تستطيع التصفيق مع بعضها ولكن من ممكن تلامسهما مع بعض.

وقومي بإعادة يديك مرة أخرى إلى الأمام مع التصفيق، وقومى بعمل 50 تصفيقة ثم استرخى لمدة 10 ثوان؛ والهدف من التمرين تقوية عضلات ” triceps ” وعضلات الصدر.