” إعلاميون ” تنظم معايدتها السنوية وتحتفي بالعتيبي وشاكر

فاطمة الرويلي(صدى):

تنظم جمعية ” إعلاميون ” مساء غدٍ الأحد فعالية #معايدة_إعلاميون بالشراكة مع كراون بلازا الرياض (آر دي سي فندق ومركز مؤتمرات) على شرف سعادة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الزبن، وذلك ضمن أنشطة الجمعية المجتمعية التي تنظمها لأعضائها وزملاء المهنة بما يقوي العلاقة ويعزز التواصل بين أبناء القطاع الإعلامي بمختلف مساراته وقطاعاته، ويقرب المسافات، ويعزز أواصر المحبة والوفاء والمشاركة المجتمعية بين الإعلاميين.

وسيكون ضيفا الشرف لفعالية #معايدة_إعلاميون الزميلان العزيزان الأستاذ سعد العتيبي المذيع والإعلامي المعروف، والأستاذة سلوى شاكر المذيعة والإعلامية المعروفة، فيما تقدم الزميلة هناء الركابي المذيعة القديرة حفل المعايدة.

من جانبه، أبدى سعادة نائب رئيس جمعية “إعلاميون” المتحدث الرسمي الأستاذ عبد العزيز بن فهد العيد، سعادتهم في الجمعية بإقامة حفل #معايدة_إعلاميون، الذي سيجمع أعضاء الجمعية مع زملائهم في الوسط الإعلامي، مما يعزز العلاقات ويوطد أواصر المحبة والتعارف بين المنتمين للحقل الإعلامي.

وأضاف العيد: ما يزيد بهجتنا وسرورنا في حفل المعايدة العام أن الحفل يقام على شرف سعادة الأستاذ سليمان الزبن وكيل وزارة العمل للتنمية الإجتماعية الذي حرص على تلبية دعوتنا مشكوراً، كما سيكون ضيفا الشرف المذيع القدير الأستاذ سعد العتيبي والمذيعة القديرة الأستاذة سلوى شاكر وهما من الأسماء الكبيرة التي خدمت الإذاعة والتلفزيون لعقود وقدما إسهامات جليلة في هذا الصدد، وبقيا في ذاكرة الجمهور الكريم محبة ووفاءً وستكون هناك حوارات قصيرة معهما على هامش الحفل، كما سنعرض شراكات “إعلاميون” ومشاريعها القادمة، وما ستقيمه من ملتقيات ومؤتمرات وبرامج في المستقبل القريب بإذن الله عز وجل.