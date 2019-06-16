الاتحاد في طريقه لتزكية مرشحه الوحيد ” الحائلي “

ماجد محمد(صدى):

تتجه اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرياضة غداً الاثنين، إلى الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين لنادي الاتحاد وذلك بعد فحصها والنظر في الطعون المقدمة تجاه القائمة على مدار يومين.

وفي السياق نفسه، تعقد الجمعية العمومية بعد غداً الثلاثاء؛ لتزكية إنمار الحائلي المرشح الوحيد لتولي سدة المسؤولية بالنادي وأعضاء المجلس المكون من أحمد كعكي نائباً للرئيس وأعضاء المجلس فيصل صالح التركي، وإبراهيم أحمد بخيت، وعبد الوهاب أحمد عابد.

يأتي ذلك فضلًا عن ممدوح عائد الحربي، ولؤي جهاد غلاييني، وأحمد عمر القطب، وحسن عبد الله باروم قبل أن يتم اعتمادها من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة.

وعلى جانب آخر، تتطلع إدارة نادي الاتحاد الجديد برئاسة إنمار الحائلي للتعاقد مع ثلاثة محترفين أجانب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل إضافة لعدد من العناصر المحلية.

وانتشرت أنباء عن اقتراب النادي من التوقيع مع صانع الألعاب الأرجنتيني ايميليانو فيشيو لاعب وسط فريق شباب أهلي دبي والذي سبق أن أشرف مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا الإشراف على اللاعب إبان تدريبه الفريق الإماراتي بداية الموسم الماضي.