ضبط شاب يمارس الرذيلة مع فتاة خلف مركز شرطة

خالد الظفيري(صدى):

تمكن ضباط الشرطة في الكويت، من القبض على شاب مصري الجنسية يمارس الرذيلة مع فتاة فلبينية في سيارة خلف أحد مراكز الشرطة، وذلك خلال قيام شرطيان بجولة تفقدية في محيط المكان، وأبصرا على متن سيارة تهتز ما لم يكن في الحسبان.

وطلب الشرطيان من الشاب المصري ومرافقته التي تبين أنها فيلبينية ستر نفسيهما، لاقتيادهما إلى قسم الشرطة، إلا أن الشاب بادرهما قائلًا: ” إحنا بنحب بعض ومتفقين على الجواز”؛ بينما جعل هذا القضية المسجلة بحقهما تحمل مسمى ” مواقعة بالرضا “.

وفي السياق نفسه، أحيل المتهمان بموجب الواقعة إلى التحقيق، حيث صدرت تعليمات من المحقق باحتجازهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما إلى الطب الشرعي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.