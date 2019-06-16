مذيع بريطاني يتهم قطر بالتساهل مع الإرهابيين.. والخارجية القطرية بموقف حرج

نايف السالم(صدى):

عايشت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، موقف حرج أمام أسئلة جريئة طرحها عليها المذيع المخضرم تيم سباستيان.

حيث تركزت أسئلته حول ” مسألة الإرهاب ” وعدم مكافحة قطر له بالشكل الكافي، كما أشار لأحكام قطر ضد أشخاص أُدينوا بدعم الإرهاب وتمويله في قطر، ومدرجين على قائمة العقوبات الدولية.

حيث وجه ” سباستيان ” خلال محاورته لـ ” لولوة ” اتهامًا لقطر بأنها تتعامل بتساهل شديد، وعدم اكتراث كبير مع الأشخاص المتهمين بالإرهاب، واستشهد على ذلك ما أكده معهد الشرق الأدنى في إبريل الماضي.

حيث ذكر المعهد بذلك الوقت أن لجنة فرعية من مجلس النواب الأميركي معنية بالإرهاب، ذكرت أن الدوحة لا تهتم بمحاكمة المتهمين بتمويل الإرهاب في المحاكم القطرية.

وأمام هذه الأسئلة الحرجة، ظهرت ” الخاطر ” متشنجة إلى حد مافي مواجهة سيل الأسئلة، مبينة أن بلادها اتخذت خطوات سابقة بشأن هؤلاء الأشخاص دون أن تذكر ما هي تلك الخطوات.