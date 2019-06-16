بالفيديو.. خبير فرنسي يكشف تلاعب ” بي إن سبورت ” لتورط عربسات

نواف السالم(صدى):

كشف الخبير الفرنسي في القانون الدولي، لويس ديغول، تلاعي ” بي إن سبورت ” الرياضية القطرية بشأن ربحها الدعوى ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية عربسات بعد أن رفضتها محكمة فرنسية.

وأوضح لويس ديغول: ” لم نعتد في فرنسا أن نرى شخصاً يكذب لهذه الدرجة، ويقول عكس ما ينص عليه الحكم على الرغم من وضوحه ” ؛ مؤكدًا أن حكم المحكمة ابتدائي إلا أنه واضح ولا لبس فيه، وهو يؤكد أن الدلائل التي قدمتها المجموعة القطرية غير صحيحة.

وأضاف: ” كل العناصر التي قدمتها المجموعة القطرية سقطت، وقد رأت المحكمة أن عربسات قدمت دليلاً قاطعاً على أنه لا يمكن نشر أو نقل إشارة بي أوت كيو في فرنسا، وبالتالي هناك تلاعب بالأدلة التي قدمتها بي إن سبورت”؛ بحسب قناة العربية.