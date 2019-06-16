دعاء واستغفار.. التغريدات الدينية لغريق رفحاء تشعل مواقع التواصل 

نايف السالم(صدى):

اكتسى موقع ” تويتر ” بالأسود حزنا على المواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.

وتناقل رواد السوشيال ميديا تغريدات دينية للمواطن الغريق، حيث دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، كما أشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.

وقان المغردون بنعي الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية، حيث انهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعروا بها وعاشوها.