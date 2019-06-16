حوار غسان شربل مع ولى العهد يثير إعجاب المواطنين بالمملكة 

علي القحطاني(صدى):

خطف الكاتب والإعلامي اللبناني غسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، الأنظار بعد الحوار الذي أجراه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أثيرت التساؤلات حوله من قبل رواد السوشيال ميديا الذين أعجبوا بطريقته الحوارية مع ولي العهد.

وانطلق غسان شربل في العمل الإعلامي والصحفي، معلقاً على الأخبار في صحيفة النهار اللبنانية، بعدها عمل شربل على اكتساب الخبرات حتى وصل إلى رئاسة تحرير صحيفة الحياة عام 2004.

وتولى الإعلامي رئاسة تحرير الشرق الأوسط في نهاية 2016، مواصلاً رحلة الكتابة والتحليل في مرحلة تزداد تعقيداً، ومتلمساً سيرته في استقراء سير الشخصيات السياسية وحكاياتها التي لن يجدها الناس في أخبار البيانات الصحفية وأدبيات التباحث الثنائي في قضايا الاهتمام المشترك.

وحصل شربل في عام 2017 على جائزة شخصية العام الإعلامية والتي سلمها له الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.