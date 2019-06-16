راموس يخطف الأنظار حوله في حفل زفافه.. وزوجته تتألق بإطلالة مثيرة 

نواف السالم(صدى):

سلطت الصحف الرياضية العالمية الضوء على حفل زواج المدافع الإسباني قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس.

واهتمت صحيفة آس بذكر تفاصيل حول حفل زفاف المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم كرة القدم، ووصفته: ”حفل زفاف أسطوري“.

بينما شغلت صحيفة ماركا اهتمامها بحفل زفاف المدافع سيرجيو راموس، والذي حضره عدة نجوم موضحة: ”راموس حصل على خاتمه“.

وبدت زوجة راموس بفستان خطف الأنظار، وأعجب به الحاضرون وأشاد به مصممو الأزياء، وتميزت إطلالتها بالرقة والأنوثة الطاغية.

وأثارت صور فرح راموس جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا بسبب القبلة الجريئة من راموس لزوجته.

وكان سيرجيو راموس قائد نادى ريال مدريد الإسبانى احتفل بزفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو، فى إحدى كاتدرائيات بمسقط رأسه فى مدينة إشبيلية.

وشهد حفل زفاف سيرجيو راموس حضور عدد كبير من نجوم ريال مدريد الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى نجوم مجموعة من نجوم أندية الدوري الإسباني.