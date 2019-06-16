شجار هاتفي بين أوغلو وأردوغان ينتهي بإغلاق الأخير الهاتف في وجهه

أنقرة(صدى):

يبدو أن الرئيس التركي قد وصل إلى طريق مسدود في إحتواء منتقديه حتى من الكوادر التي سبق لها التعاون معه .

فقد كشفت صحيفة جمهورييت التركية، عن شجار هاتفي عنيف بين ” أردوغان ” ومعارضه ” دواد أغلو ” الذي يستعد لتشكيل حزب جديد خلال إتصاله بأردوغان لتهنئته بعيد الفطر .

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادر وصفتها بالموثوقة : بعد أن هنأ داود أوغلو، أردوغان بحلول العيد، سأله أردوغان: لماذا لم تأتِ إلى إسطنبول؟ ” ، فرد قائلًا: هل أذهب إلى إسطنبول من أجل السيد بن علي؟ .

وقالت أن رده أشعل غضب أردوغان وقال: ستعمل لصالح حزب العدالة والتنمية وليس من أجل السيد بن علي. ماذا عن الحقوق التي بيننا؟ .

ورد ” أوغلو ” قائلاً : لم تحموني من هجمات الصحافيين، وتركتموني وحيدًا أتحمل كافة الأعباء بما فيه الملف السوري.. أليس كذلك يا سيدي رئيس الجمهورية؟ .

وقالت الصحيفة أن رده زاد غضب وانفعال ” أردوغان ” الذي قال : اترك عنك الصحافيين وغيرهم.. هذه خرافات.. انظر إلى أين وصلت أنت، ونحن إلى أين وصلنا ، وأغلق الهاتف في وجه أوغلو بعصبية .

الجدير بالذكر أن داود أوغلو تولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان .

ووجه انتقاد حاد لأردوغان وسياسات حزب العدالة والتنمية في إبريل الماضي ويتمتع بشعبية عريضة .