5 أطعمة قد تكون سامة عند تناولها مهروسة.. احذروها!

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار خبراء إلى أطعمة صحية بداخلها قد تكون سامة عند استخدامها، لذلك يجب التعرف عليها وتجنبها فورا.

ومن ضمن هذه الأطعمة.. أولا: بذور الكرز وهي تلك البذور الصلبة التي تتوسط حبة الكرز، فهذه البذور غنية بمادة معينة تدعى بالسيانيد وهي سامة في حال تناولها بكميات كبيرة، كما أن الخطورة تكمن في تناول هذه البذور مهروسة.

ثانيا.. بذور التفاح: تحتوي بذور التفاح على نفس المادة السامة، لكن هناك طبقة تحمي جسم الإنسان منها في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، فبعض الحالات قد يسبب هرس بذور التفاح وابتلاعها عن طريق الخطأ الإصابة بالتسمم.

ثالثا..جوزة الطيب: على الرغم من أن جوزة الطيب تضيف نكهة لذيذة عند إضافتها للطعام بكميات محددة وقليلة، إلا أن الخطورة تكمن في تناولها دون إضافتها إلى الطعام، فقد تحدث بعض المشاكل في أجهزة جسم الإنسان وتكون سامة بسبب وجود مادة المريستيسين.

رابعا..حبوب البقوليات النيئة: حبوب البقوليات حمراء اللون والتي تكون على شكل الكلية يجب الحذر منها، كونها تحتوي على مستويات مرتفعة جدا من مادة الليستين وهي سامة.

خامسا.. اللوز المر: يحتوي اللوز بجميع أنواعه على مادة معينة تسمى أمايجيدالين، والتي تتحول إلى السيانيد عند تناولها، لكن اللوز المر يحتوي على نسبة عالية من هذه المادة.

وهناك بعض الأطعمة الأخرى التي من الممكن أن تكون سامة مثل فاكهة النجمة وبعض أنواع الفطريات والكاجو النيء وقشور وبذور المانجو.