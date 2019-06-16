  • الإثنين 17

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. رد قاطع من ولي العهد على تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك

رد قاطع من ولي العهد على تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك

رد قاطع من ولي العهد على تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك
علي القحطاني(صدى):

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحسين علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية بما فيها ” تركيا ” مشيراً إلى أنه لا يلتفت إلى ” المناكفات ” التي تضر بمصلحة المملكة والعالم الإسلامي .

جاء ذلك خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط بشأن تصريحات الرئيس التركي ” أردوغان ” واتهامات بعض المسؤولين الأتراك للمملكة .

وقال سمو ولي العهد : المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص .

وأضاف : نحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي.

وتابع : نحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد .


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49589 ] نشر منذ 24 ساعة

ماشلءالله عليك يبوسلمان
صدرك وسييييييع وقلبك كبير
باالرغم من ماصدر منهم من أساءات وأعتداءات
الا أنك تتصرف بحكمة
الله يعطيك العافية ويطول بعمرك
ويجعلك ذخر😘

[ عدد التعليقات: 2864 ] نشر منذ 24 ساعة

الله يزيدك عز ومهابة يابو سلمان
إذا تحدث الكبار على كل الصغار الإستماع والإصغاء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *