رد قاطع من ولي العهد على تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك

علي القحطاني(صدى):

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحسين علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية بما فيها ” تركيا ” مشيراً إلى أنه لا يلتفت إلى ” المناكفات ” التي تضر بمصلحة المملكة والعالم الإسلامي .

جاء ذلك خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط بشأن تصريحات الرئيس التركي ” أردوغان ” واتهامات بعض المسؤولين الأتراك للمملكة .

وقال سمو ولي العهد : المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص .

وأضاف : نحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي.

وتابع : نحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد .