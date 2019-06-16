رد قاطع من ولي العهد على تصريحات أردوغان واتهامات الأتراك
أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحسين علاقاتها مع جميع الدول الإسلامية بما فيها ” تركيا ” مشيراً إلى أنه لا يلتفت إلى ” المناكفات ” التي تضر بمصلحة المملكة والعالم الإسلامي .
جاء ذلك خلال حواره مع صحيفة الشرق الأوسط بشأن تصريحات الرئيس التركي ” أردوغان ” واتهامات بعض المسؤولين الأتراك للمملكة .
وقال سمو ولي العهد : المملكة بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين، تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية، بما فيها تركيا، وهذا أمر مهم لمصلحة المنطقة بشكل عام والعمل الإسلامي المشترك بشكل خاص .
وأضاف : نحن في المملكة نعمل على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق أمن واستقرار وطننا ورخاء شعبنا، وليس الدخول في مناكفات تضر مصالح وطننا والعالم الإسلامي.
وتابع : نحن ماضون في تحقيق هذه الأهداف من دون التفات لما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49589 ] نشر منذ 24 ساعة
ماشلءالله عليك يبوسلمان
صدرك وسييييييع وقلبك كبير
باالرغم من ماصدر منهم من أساءات وأعتداءات
الا أنك تتصرف بحكمة
الله يعطيك العافية ويطول بعمرك
ويجعلك ذخر😘
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2864 ] نشر منذ 24 ساعة
الله يزيدك عز ومهابة يابو سلمان
إذا تحدث الكبار على كل الصغار الإستماع والإصغاء