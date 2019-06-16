شمش الكويتية تحيي حفلا بالمملكة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت المطربة شمس الكويتية، عن إحيائها حفلًا غنائيًا في المملكة، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه؛ حيث يرافقها الفنان زايد الصالح، والفنانة العالمية ناتاشا.

وسيعود جزء من ريع الحفل إلى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية؛ بينما من المقرر أن يقام في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، يوم الجمعة الـ21 من يونيو، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.