عمال إحدى الشركات بالباحة يناشدون وزارة العمل إنهاء معاناتهم

إبراهيم الزهراني(صدى):

ناشد عمال إحدى شركات المقاولات في منطقة الباحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالبت في شكوى تأخر رواتبهم لمدة 6 أشهر ومماطلة الشركة في منحهم مستحقاتهم.

وأوضح العمال في مناشدتهم أن عددهم 80 عاملا في إحدى مشاريع الشركة، وأنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر، كما أنهم لم يحصلوا على بدل الإجازات منذ 6 سنوات في الشركة، وإضافة إلى ذلك يفتقد سكن الشركة إلى الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

وأضافوا أنه تم تقديم شكوى لمكتب العمل في الباحة، إلا أنه لم يتم البت فيها حتى الآن بسبب عدم حضور أي وكيل عن الشركة ومماطلتهم في الرد على الاستفسارات التي يرسلها مكتب العمل.

وأشاروا إلى مندوبين من مكتب العمل حضروا لمعاينة حالة السكن وإثبات حالة، لكن دون أي نتيجة، ولا تزال المعاناة مستمرة، مناشدين الوزارة بمساعدتهم وحل مشاكهم مع الشركة.