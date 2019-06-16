بالصور.. الرومانسية تجمع ملك ماليزيا السابق بزوجته ملكة جمال موسكو

كوالالمبور(صدى):

نشرت ملكة جمال موسكو 2015 أوكسانا فويفودينا، وزوجة ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس عام 2018، صورًا رومانسية جديدة تجمعها بزوجها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” .

حيث ظهر بـ ” الصور ” مظاهر الرومانسية والحب بين الزوجين وطفلهما، كما سلطت الضوء على بعض تفاصيل حياتهما العائلية.

يُذكر أن السلطان محمد الخامس كان قد تنازل عن العرش بعد فترة قصيرة من الزفاف، وبالرغم من وجود شائعات أن زواجهما كان مضطربًا، إلا أن الزوجان أصبحا والدين لطفل.