الفشل عنوانها.. قطر تخسر 6 قضايا رفعتها ضد دول المقاطعة

نايف السالم(صدى):

‏‎تواصل قطر نهجها المعادي للدول العربية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة؛ حيث خسرت حتى الآن 6 قضايا دولية رفعتها ضد دول المقاطعة الأربع.

وخسر ” تنظيم الحمدين” قضية القرصنة الوهمية، وقضية المجال الجوي؛ فضلًا عن قضية على 3 بنوك سعودية وإماراتية، وقضية بيع منتجات دول المقاطعة، وقضية اتهام الإمارات بالتمييز العنصري، وقضية بي إن سبورت ضد عربسات بالقرصنة عليها.

وقضت رئيسة المحكمة المدنية في باريس، أمس السبت، برفض الادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا بشأن منظمة الاتصالات الفضائية العربية ” عرب سات “.

وقالت عرب سات، في بيانها: ” أن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية “.