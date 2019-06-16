الفشل عنوانها.. قطر تخسر 6 قضايا رفعتها ضد دول المقاطعة
تواصل قطر نهجها المعادي للدول العربية ومحاولاتها زعزعة الاستقرار والأمن والأمان بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة؛ حيث خسرت حتى الآن 6 قضايا دولية رفعتها ضد دول المقاطعة الأربع.
وخسر ” تنظيم الحمدين” قضية القرصنة الوهمية، وقضية المجال الجوي؛ فضلًا عن قضية على 3 بنوك سعودية وإماراتية، وقضية بيع منتجات دول المقاطعة، وقضية اتهام الإمارات بالتمييز العنصري، وقضية بي إن سبورت ضد عربسات بالقرصنة عليها.
وقضت رئيسة المحكمة المدنية في باريس، أمس السبت، برفض الادعاءات الباطلة لمجموعة beIN SPORTS القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا بشأن منظمة الاتصالات الفضائية العربية ” عرب سات “.
وقالت عرب سات، في بيانها: ” أن حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات beIN ضد عرب سات، جاء تأكيدًا على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية “.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 24 ساعة
ما معهم الا تعبهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49589 ] نشر منذ 24 ساعة
على قولة اخواننا المصريين
قطر تنفخ في ئربه مخزوئه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 24 ساعة
جعلهم باالفشايل والحظ المايل .. آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 5066 ] نشر منذ 23 ساعة
…
الايفون
ياشبك الطراطيث
عمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 ساعة
في عرف السياسة كثرة الحديث عن العدو هو اسلوب من اساليب التقرب اليه.
سالم[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 22 ساعة
خابوا وخسئوا حكومة جزيرة شرق سلوى لن تعود المياه لمجاريها الا بزوال حكومة الحمدين أهل الغدر رالنذاله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 26257 ] نشر منذ 6 ساعات
جعلهم من هالحال واردى