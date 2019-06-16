ترامب يتهم ” نيويورك تايمز ” بالخيانة

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتهام صريح لصحيفة نيويورك تايمز ذات التأثير العالمي بالخيانة بسبب نشرها لمقال يفيد السلطات الروسية بمعلومات هامة .

وقال “ترامب ” في تغريدة له عبر ” تويتر ” : هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالاً يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا

وأضاف : هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا .

وقال “هذا خطأ” واصفاً الصحافيين بالجريدة بأنهم “أعدء الشعب ” .

وكانت الصحيفة قد نشرت مقال لها السبت ، يؤكد أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا .

وقالت أن هذه العمليات لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة ،واستعداداً لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين .

كما كشفت الصحيفة عن مصادر هامة أن وزارة الدفاع وأجهزة الإستخبارات الأمريكية لم تطلع “ترامب” على تفاصيل هذه العمليات الجارية ضد “خوفاً من رد فعله، ومن احتمال أن يلغي الأمر أو يبحثه مع مسؤولين أجانبب .

وكشفت أيضاً ان مجلس الأمن القومي لم يبدي اعتراض او مخاوف من نشر تلك المعلومات مما يشير أنه يقصد إعلام السلطات الروسية بها .

الجدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز عادةً ما تنشر مقالات إستقصائية على غير رغبة “ترامب ” ولم يتم الكشف عما ستواجهه إيزاء تهمة الخيانة .