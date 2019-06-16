ضاحي خلفان: علينا ألا ننجرف خلف دعاوي التحرر
دعا الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لضرورة التمسك بالقيم الإسلامية، مبينًا أنه أمر بغاية الأهمية.
حيث حذر ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” من الانسياق ورا دعاوي التحرر، قائلاً: ” علينا ألا ننجرف خلف دعاوى التحرر أو ما شابه ذلك مما يسوقه الآخرون لنا…هؤلاء ليس لهم نفس القيم التي نؤمن بها ” .
الشاعر[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 18 دقيقة
بيض الله وجهك
صدقت والله اللهم مزق كل متربص ومنافق
لابد من تنضيف الارض من بني علمان
الذين لادين لهم ولاشرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49563 ] نشر منذ 11 دقيقة
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