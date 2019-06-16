ضاحي خلفان: علينا ألا ننجرف خلف دعاوي التحرر

دبي(صدى):

دعا الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، لضرورة التمسك بالقيم الإسلامية، مبينًا أنه أمر بغاية الأهمية.

حيث حذر ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” من الانسياق ورا دعاوي التحرر، قائلاً: ” علينا ألا ننجرف خلف دعاوى التحرر أو ما شابه ذلك مما يسوقه الآخرون لنا…هؤلاء ليس لهم نفس القيم التي نؤمن بها ” .