 فيديو مؤثر.. شاب يدخل في نوبة بكاء لإتمامه حفظ القرآن بحفر الباطن 

نايف السالم(صدى):

عرضت إحدى الجمعيات الخيرية المعنية بتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، مقطعا مؤثرا لشاب يبكي متأثرا بفرحته بإتمام حفظ القرآن.

وبدا في المقطع الذي وثقته جمعية ” برهان ” ، لحظات قراءة الشاب ياسين بن ثميل الشمري، خواتيم سورة البقرة على شيخه وهو يدفع تساقط الدموع من عينيه، وسط صمت وتأثر أقرانه.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حصد أكثر من 4000 إعجاب وإعادة تغريد على ” تويتر ” ، وأثار إعجاب المغردين الذين انهالوا بالدعاء للشاب.