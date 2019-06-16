خبير إقتصادي يكشف تغيرات هامة في أسعار الإيجارت والمنازل خلال الفترة المقبلة

حمود العنزي(صدى):

توقع الخبير الإقتصادي عبد الحميد العمري استمرار تراجع اسعار الإيجارات خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019 ولمدة عامين .

وأكد ” العمري ” ان هناك عدة عوامل أنعشت السوق العقارية كزيادة الإقراض والتمويل العقاري الذي سجل أعلى معدل منذ 2015 م ليصل إلى 20.8 % .

وأشار إلى زيادة حجم التمويل العقاري للأفراد بواقع 270.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي ، كما سجل عدد المقترضين أكثر من 264 شخص .

وأضاف أن تلك العوامل مع توقعات خروج المزيد من العمالة الوافدة وعائلاتهم مع زيادة برامج التوطين خلال العامين المقبلين سيحدث إنتعاشة أكير في العقارات بسبب إنخاض تكلفة الرسوم على المساكن وزيادة الشواغر .

كما أكد أن تراجع قيمة الإيجارات يساعد على تراجع الأسعار السوقية للمساكن بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة .