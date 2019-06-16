إصابة أحد ملاحي الخطوط السعودية بتونس.. وسفارة المملكة تعلق

تونس(صدى):

أعلنت سفارة المملكة بـ ” تونس ” ، أنها تُتابع حالة أحد ملّاحي الخطوط السعودية ” سعودي الجنسية ” .

وجاء ذلك على خلفية تعرَّضه لإصابة بالغة أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة تونس.

وعن ذلك، قالت السفارة بيان أصدرته: ” تتابع السفارة حالته الصحية، وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصّة لكشف مُلابسات الحادثة ” .

كما أعربت عن شكرها لاهتمام السلطات التونسية على ما بذلته من جهدٍ في إسعاف المواطن، وكذلك على متابعتها التحريات للوصول إلى مُلابسات الحادثة.

كما أوضحت للمواطنون المقيمون بـ ” تونس ” أن السفير يسر استقبالهم بمقر السفارة للوقوف على أوضاعهم ومتابعتها، وذلك بالساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس من كل أسبوع.

ودعتهم أيضُا للتواصل مع السفارة على مدار الساعة على الرقم المخصّص لشؤون السعوديين (0021694999999) .