الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانعدام بالرؤية الأفقية في مكة وعسير

مكة المكرمة(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقتي مكة المكرمة وعسير من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن التحذير يشمل محافظات القنفدة والليث في مكة المكرمة والبرك في منطقة عسير .

وأبانت الهيئة أن الحالة المذكورة ستبدأ في تمام الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الخامسة مساءً ، مؤكدة على ضرورة الحذر أثناء قيادة المركبات خاصةً على الطرق السريعة .