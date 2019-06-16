الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانعدام بالرؤية الأفقية في مكة وعسير
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقتي مكة المكرمة وعسير من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مما يسبب شبه إنعدام في الرؤية الأفقية .
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن التحذير يشمل محافظات القنفدة والليث في مكة المكرمة والبرك في منطقة عسير .
وأبانت الهيئة أن الحالة المذكورة ستبدأ في تمام الحادية عشر صباحاً وتنتهي في الخامسة مساءً ، مؤكدة على ضرورة الحذر أثناء قيادة المركبات خاصةً على الطرق السريعة .
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