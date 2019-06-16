بريطانيا ترسل قوات مارينز إلى الخليح

لندن(صدى):

قررت بريطانيا إرسال قوات مارينز ملكية خاصة إلى الخليج العربي لحماية السفن الحربية البريطانية، عقب الهجوم على ناقلتين للنفط الأسبوع الماضي؛ حيث يوجد 100 جندي من المارينز متمركزين بالقرب من بليموث.

وسيشكل هؤلاء قوة رد فعل سريع من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين؛ فيما استدعت إيران، السبت، السفير البريطاني في طهران، بعدما قالت بريطانيا إنها تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وخلال الاجتماع مع مسؤول وزارة الخارجية الإيرانية، انتقدت إيران بشدة موقف بريطانيا غير المقبول بشأن الهجوم في خليج عمان. بريطانيا هي البلد الوحيد الذي أيد الاتهامات الأميركية بشأن الهجوم.