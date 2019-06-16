بالصور.. قيادي حوثي يطعن حارس مطعم بخنجر في وجهه

فهمي محمد(صدى):

طعن قيادي حوثي، أول أمس الجمعة، أحد حراس مطعم في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، بعدما غرس خنجره ” الجنبية ” في وجه الحارس اليمني، على خلفية مطالبته بدفع الحساب.

وظهر حارس المطعم في مجموعة من الصور مضرجاً بدمائه، حيث تم نقله للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة، مستنكرين هذا الحادث الإجرامي البشع.