بالصور.. قيادي حوثي يطعن حارس مطعم بخنجر في وجهه
طعن قيادي حوثي، أول أمس الجمعة، أحد حراس مطعم في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم، بعدما غرس خنجره ” الجنبية ” في وجه الحارس اليمني، على خلفية مطالبته بدفع الحساب.
وظهر حارس المطعم في مجموعة من الصور مضرجاً بدمائه، حيث تم نقله للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة، مستنكرين هذا الحادث الإجرامي البشع.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2864 ] نشر منذ 24 ساعة
حسبكم الله ياسرق
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6634 ] نشر منذ 24 ساعة
الله يلعن الحوثيين عاثوا في الارض فسادا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49589 ] نشر منذ 24 ساعة
الحوثيون حيوانات
لاتعرف سوى لغة المخالب
هكذا تم تعليمهم وتدريسهم
تلقى الكلب الواحد من كلاب الحوثي
عنده أستعداد يجر حتى على أمه
مقابل تعطيه تخزينة قات او وجبة طعام
جيعانين ماشافوا خير بحياتهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75591 ] نشر منذ 24 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اللهم انتقم من أولائك زمرة الحوثي الفاسقة الباغيه المارقه ، يارب ياكريم يامجيب الدعاء .. آمين ,,