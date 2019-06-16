النصراويون ينوون دعم عبدالعزيز الجليل لرئاسة النادي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن اتفاق مسؤولي نادي النصر على دعم عبدالعزيز الجليل مرشحا وحيدا لتولي رئاسة النادي خلفا لسعود السويلم، وذلك بعد عدة أيام من المداولات.

واتفق مسؤولو النادي على دعم الجليل لوجستيا وماديا، وذلك للحفاظ على استمرار الفريق الإداري للموسم الماضي، واستمرار آلية العمل المقدم واستقرار النادي؛ فيما شغل الجليل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في إدارة سعود آل سويلم.