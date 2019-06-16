بالفيديو.. تركي الفيصل يكشف دعم قطر لـ ” القاعدة ” منذ انقلاب حمد على والده
أكد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، على رصد بعض الاتصالات بين قطر وبعض قيادات تنظيم ” القاعدة ” منذ وصول حمد إلى السلطة في 1995م، وانقلابه على والده الشيخ خليفة.
وقال الفيصل خلال برنامج ” الذاكرة السياسية ” إن هدف قطر من تواصلها ودعمها تنظيم ” القاعدة ” هو البحث عن دور لها على الساحة الدولية.
وأكد أن محطة ” الجزيرة ” هي البوق الذي تنطلق منه دعايات تنظيم القاعدة، من خلال التسجيلات والادعاءات والصور.
وأشار إلى أنه عندما كانت الجزيرة تبث أشرطة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كانت المملكة تبعث برسائل للقيادة القطرية، وتنبهها بأنهم يخدمون هذه التنظيم الإرهابي، فكان ردهم بأن قناة الجزيرة حرة، وليست لهم سيطرة عليها، في محاولة لإخفاء تأثيرهم وسلطتهم على القناة.
مساعد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 32 دقيقة
نعم سيدي حفظك المولى عز وجل ، قطر هي الحاضن الأول للإرهاب وماهي إلا مطية لإيران وتركيا تقاد حيث يريدونها فبدلا ما كانت شامخة في حضن دول الخليج بقيادة ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين أصبحت الآن معزولة منبوذة لا قيمة لها . ونسأل المولى عز وجل أن يديم على مملكتنا الغالية وولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية وبلادنا وبلاد المسلمين الأمن والإستقرار ورغد العيش في ظل قيادة ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمين
آمين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 75486 ] نشر منذ 24 دقيقة
صدقت بارك الله فيك سمو الامير ,,
مساعد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم انك وليت علينا خيارنا سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين اللهم فاحفظهما بحفظك وأيدهما بقوة من عندك وأمدهم بعونك وتوفيقك واحفظ
اللهم على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها ورغد عيشها تحت ظل قيادتنا الرشيدة ويارب انصر جنودنا البواسل وثبت أقدامهم وسدد رميهم وعجل بنصرهم
آمين يارب العالمين