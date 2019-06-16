بالفيديو.. تركي الفيصل يكشف دعم قطر لـ ” القاعدة ” منذ انقلاب حمد على والده

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس الاستخبارات الأسبق الأمير تركي الفيصل، على رصد بعض الاتصالات بين قطر وبعض قيادات تنظيم ” القاعدة ” منذ وصول حمد إلى السلطة في 1995م، وانقلابه على والده الشيخ خليفة.

وقال الفيصل خلال برنامج ” الذاكرة السياسية ” إن هدف قطر من تواصلها ودعمها تنظيم ” القاعدة ” هو البحث عن دور لها على الساحة الدولية.

وأكد أن محطة ” الجزيرة ” هي البوق الذي تنطلق منه دعايات تنظيم القاعدة، من خلال التسجيلات والادعاءات والصور.

وأشار إلى أنه عندما كانت الجزيرة تبث أشرطة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كانت المملكة تبعث برسائل للقيادة القطرية، وتنبهها بأنهم يخدمون هذه التنظيم الإرهابي، فكان ردهم بأن قناة الجزيرة حرة، وليست لهم سيطرة عليها، في محاولة لإخفاء تأثيرهم وسلطتهم على القناة.