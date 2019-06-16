أن يكون الاسم غير مركب.. 4 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

حمود العنزي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء.

وشملت الضوابط أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزء منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ،ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.