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أن يكون الاسم غير مركب.. 4 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية

أن يكون الاسم غير مركب.. 4 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
حمود العنزي(صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء.

وشملت الضوابط أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزء منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ،ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.


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