أن يكون الاسم غير مركب.. 4 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء.
وشملت الضوابط أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزء منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.
ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.
كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان ،ومحمد خالد ونحوها.
ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.
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