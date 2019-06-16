ثلاثيني يمزق جسد طليقته بعدما رفضت الرجوع له

القاهرة(صدى):

أقدم ثلاثيني مصري على الانتقام من طليقته بتمزيق جسدها، بعدما طلب منها الرجوع ورفضت.

ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على الجاني، وبالتحقيق معه، أفاد بأنه نشبت بينهما خلافات بسبب الظروف المادية، فتطلقا، مشيرًا إلى أنه بعد فترة قرر الرجوع لها وإعادتها لعصمته مرة أخرى.

ويقول المتهم: ” عندما تحدث معها رفضت فقمت بالدلوف لمنزلها عن طريق التسلق والتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض ” .

وأمرت النيابة المصرية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق والاستعلام عن حالة المصابة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة .