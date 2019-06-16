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  3. قوات التحالف تدمر مقر تخزين طائرات ” مسيرة ” لمليشيا الحوثي الإرهابية

قوات التحالف تدمر مقر تخزين طائرات ” مسيرة ” لمليشيا الحوثي الإرهابية

قوات التحالف تدمر مقر تخزين طائرات ” مسيرة ” لمليشيا الحوثي الإرهابية
فهمي محمد(صدى):

استهدف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح التحالف أنه تم تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل المليشيا الإرهابية.

وأكدت قيادة التحالف أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 75479 ] نشر منذ 52 دقيقة

الحمد لله ..

,, الله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 26227 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله ينصركم و يسدد رميكم على الحوثه

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 18 دقيقة

🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ 17 دقيقة

🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀🛌🛀

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