راكب ” هائج ” على متن طائرة تركية متجهة إلى السودان يجبرها على العودة

أنقرة(صدى):

شهدت طائرة تابعة للخطوط التركية، فوضى عارمة، خلال رحلة متجهة إلى السودان، حيث شرع أحد الركاب بعد الإقلاع في الصراخ، مهشمًا قناع التنفس والنافذة.

وحاول الركاب السيطرة على الراكب الهائج الذي كان في درجة رجال الأعمال، وأخذ يدفع المضيفين ويهرع باتجاه قمرة القيادة.

وقام طاقم الضيافة بتهدئة الرجل واستمرت الطائرة في رحلتها إلى الخرطوم، لكن بعد ساعات، أعلن الطيار أن الطائرة ستعود إلى إسطنبول.

واصطحبت الشرطة الرجل إلى خارج الطائرة، فور الوصول إلى إسطنبول،