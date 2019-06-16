قانوني يدعو إلى تقديم الدجاج في العرس بدلا من الخرفان: لن يؤثر على الجنين!

عادل الحربي(صدى):

سخر المحامي نايف آل منسي، من التمسك الشديد بعادة تقديم الخرفان في الأعراس، داعيًا إلى إعادة النظر في تقديم الدجاج بدلا منها.

وأكد آل منسي أن الوليمة سنة لإشهار الزواج وإظهار الفرح ليس إلا، لكن قد يتأخر الزواج من أجل تجميع أموال تلك الوليمة.

وتسائل ساخرا : ” بصراحة ما المانع من إعادة النظر في الموضوع وتقديم الدجاج في حفل العرس بدلاً من الخرفان “المقدسة ” أعتقد يجوز شرعًا ” .

وأضاف: ” من الممكن أن يعيش الزوجان حياة سعيدة من دون خرفان، ولن يؤثر ذلك على الجنين لو حصل إنجاب ” .

وتابع: ” أفتخر أنني قبل أكثر من 20 سنة كنت من أوائل من كسر العُرف وقدمت للرجال في زواجي بوفيهًا مفتوحًا فيه طعام متنوع وكان غريبًا جدًا جدًا وقتها وواجهت معارضة شديدة، ولكني وضعت خروفًا واحدًا فقط كي تحل البركة ولا تنزل علينا صاعقة من السماء بسبب هذه البدعة الضالة ” .