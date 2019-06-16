” ولي العهد ” يوجه رسالة للأطراف المستغلة لقضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.

ودعا الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره لـ ” الشرق الأوسط ” أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة.

وأضاف: ” نحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف ” .

كما تعهد ولي العهد بالمضي من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما.

وشدد سموه على أن المملكة لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، مضيفًا: ” فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك ” .

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