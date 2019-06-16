” ولي العهد ” يوجه رسالة للأطراف المستغلة لقضية خاشقجي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.
ودعا الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره لـ ” الشرق الأوسط ” أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يسهم في تحقيق العدالة.
وأضاف: ” نحن دولة يسودها القانون ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف ” .
كما تعهد ولي العهد بالمضي من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما.
وشدد سموه على أن المملكة لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، مضيفًا: ” فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك ” .
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أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1475 ] نشر منذ 51 دقيقة
دورر يا دورر اكوي يامن قال فعل المشكلة ياحبيبنا اذا أحببنا نعطي بدون تفكير ونخرج عن المالوف لو ان من قام بالعملية فكر ولكن حبه لك وحب تراب الوطن اقدم على عمل استخباراتي وخيانة ليثبت المحبه من المجموعة وزين لهم الشيطان فرئها حسن ليثبت محبته وقد خفى عنه انك لتنظر لأقوال السفهاء ياسيدي رب ضارة نافعه خاشجقي بوق واستغل من اعداء الوطن جبل طويق لايهمه ناعق ولابوق حفظك الله لنا وسدد خطاك ونصرك على العداء وكارهي النور لنهم ضلال وظلام 🇸🇦🙏