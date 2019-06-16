ضبط شرطي اغتصب فتاة بعد اختطافها أمام خطيبها

بغداد(صدى):

شهدت العراق جريمة اغتصاب بشعة على يد ضابط أمن ، والذي اغتصب فتاة في محافظة كركوك بعد أن اختطفها أمام خطيبها.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرًا بين الأهالي ، الذين طالبوا بتوقيع أشد عقوبة على الضابط وعدم ” تمييع ” التحقيقات.

وألقت الجهات الأمنية القبض بالفعل على الضابط، وقال محافظ مدينة كركوك راكان الجبوري إنه جاري إكمال التحقيق بحادثة اختطاف واغتصاب مواطنة من مدينة كركوك، لمحاسبة المتهمين.

وفي التفاصيل أقدم ضابطًا برتبة رائد في مكافحة الإجرام على إجبار فتاة على الصعود معه في سيارة تحمل لوحات حكومية بحجة أنه من شرطة الآداب، بعد أن قام هو وأفراد معه بضرب خطيبها وتركه مرميًا على الأرض.

واغتصب الضابط الفتاة بعد أن اختطفها، بينما تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض عليه بعد شكوى تقدمت بها الفتاة.