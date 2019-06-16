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خالد النمر: يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش

خالد النمر: يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري واستاذ أمراض القلب، أنه يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها.

وقال النمر : العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيدا عند المسنين.

وأضاف : في الإجهاد الحراري يصاب المرء بعدم قدرته على التركيز وتشويش الذهن فيسهو عن حاجته للسوائل.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12502 ] نشر منذ 12 دقيقة

إللـــي مايطلـــع ألبـــر مايعــــرف قيـــمة ألمـــــــاء .

[ عدد التعليقات: 12502 ] نشر منذ 8 دقائق

ألمــــــــــاء هـــــو ألذهـــــب إللــي مَحـــدن لـه عَـــنه غِـــناء .

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