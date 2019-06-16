خالد النمر: يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري واستاذ أمراض القلب، أنه يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها.
وقال النمر : العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيدا عند المسنين.
وأضاف : في الإجهاد الحراري يصاب المرء بعدم قدرته على التركيز وتشويش الذهن فيسهو عن حاجته للسوائل.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12502 ] نشر منذ 12 دقيقة
إللـــي مايطلـــع ألبـــر مايعــــرف قيـــمة ألمـــــــاء .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12502 ] نشر منذ 8 دقائق
ألمــــــــــاء هـــــو ألذهـــــب إللــي مَحـــدن لـه عَـــنه غِـــناء .