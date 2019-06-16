خالد النمر: يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري واستاذ أمراض القلب، أنه يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها.

وقال النمر : العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيدا عند المسنين.

وأضاف : في الإجهاد الحراري يصاب المرء بعدم قدرته على التركيز وتشويش الذهن فيسهو عن حاجته للسوائل.