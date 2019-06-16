ولي العهد: ” المملكة لا تريد حربًا لكن لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لشعبنا “
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة لا تريد أن تشتعل حربا في المنطقة.
وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار له مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” : ” إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة لكننا لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ” .
وعن الأزمة التي تشهدها اليمن، قال سموه: ” دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه ” .
وأضاف: ” لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا ” .
وعن الأحداث التي تشهدها السودان، قال ولي العهد: ” يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم ” .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1475 ] نشر منذ 3 ساعات
جبل طويق يامرحبا قوة ومقدام قسم بالله العظيم انك على حق في زمن العجائب من النفاق اظرب بكل ما اتيت من قوة مال وشعب متماسك ومراعاة من القوي سبحانه اشر بيمنك ملايين ينتظرون ياسيدي بمن اختاره الله عز وجل اشارة يفدونك ويفدون تراب سعودية استقرار العالم حييت يأمن قال فعل 🇸🇦😍
الصابر[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر من تاليها
زاير[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 53 دقيقة
خمسة سنين حرب في الجنوب مستمرة لم تتوقف ضد مليشيات و حكومه انقلابية القرار ليس بأيديكم .
مقلب[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 43 دقيقة
نحن لها الى اخر نفس يابوسلمان