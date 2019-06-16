ولي العهد: ” المملكة لا تريد حربًا لكن لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لشعبنا “

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- أن المملكة لا تريد أن تشتعل حربا في المنطقة.

وقال الأمير محمد بن سلمان في حوار له مع صحيفة ” الشرق الأوسط ” : ” إن المملكة لا تريد حربا في المنطقة لكننا لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ” .

وعن الأزمة التي تشهدها اليمن، قال سموه: ” دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه ” .

وأضاف: ” لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا ” .

وعن الأحداث التي تشهدها السودان، قال ولي العهد: ” يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم ” .